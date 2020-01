Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - montażystka odpowiada na teorie spiskowe odnośnie finałowych scen

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie są tematem wielu dyskusji i spekulacji. Zwłaszcza tyczy się to dwóch kulminacyjnych scen z Kylo Renem oraz Rey na pustyni.

Pierwsza teoria spiskowa dotyczy śmierci Kylo Rena. Fani analizowali tę scenę i doszli do wniosku, że zostało to zmanipulowane podczas montażu. Chodzi o ich zdaniem nienaturalny sposób w jaki Kylo Ren kładzie się na ziemi, a Rey go podnosi i obejmuje. Według tej teorii na planie na pewno wyglądało to inaczej i po prostu Rey kładła na ziemi Kylo Rena, ale zmieniono to wraz z nową wizją na fabułę. Co na to Maryann Brandon, montażystka Gwiezdnych Wojen?

- Nie cofałam żadnych ujęć w tej scenie. Są one pokazane tak, jak nakręcono na planie. Nie mówię, że bym tego zrobiła. Po prostu mówię, że nie zrobiłam tego w tym przypadku. Są ujęcia, gdzie używałam takiego zabiegu, by osiągnąć efekt, jaki chciałam, ale tak nie było w przypadku tej sceny.

Druga teoria spiskowa dotyczy finałowego ujęcia z Rey na tle dwóch słońc Tatooine. Według fanów jest to wykorzystanie ujęcia z wcześniejszej sceny z Pasaany, gdzie Rey czekała na myśliwiec Kylo Rena. Zaczęły się spekulacje, że zostało to zrobione na szybko po wielkich zmianach w fabule, bo oryginalne zakończenie historii miało być inne.

- To ujęcie zostało nakręcona na pustyni, gdy kręciliśmy sekwencje na Pasaanie, ale zostało ono nagrane specjalnie dla tego momentu. Potem ILM pracowało przy tej scenie, więc to pytanie powinno zostać skierowane do Rogera Guyetta i artystów z ILM, jak je potem obrobili. Wzięłam ujęcie Rey, które wiem, że było kręcone na tej samej pustyni i nie zostało użyte we wcześniejszej części filmu. Zostało przygotowane specjalne dla tej sceny - mówi montażystka.

Chris Terrio wyjawił, że nie pracowali na scenariuszu Colina Trevorrowa, który miał stworzyć część IX zanim on i J.J. Abrams zostali zatrudnieni. Ostatecznie wykorzystano jakieś pomysły i dlatego Trevorrow jest wymieniany w napisach, ale szczegółów nie znamy. Terrio twierdzi, że Gilda Scenarzystów determinuje takie rzeczy i podejmuje te decyzje, nie oni. Twierdzi jednak, że świadomie nie użyli niczego, co Trevorrow wymyślił.

Czy Harrisona Forda trzeba było długo przekonywać do roli epizodycznej? J.J. Abrams tłumaczy, że wręcz przeciwnie. Zadzwonił do niego, przedstawił mu propozycję, a aktor po prostu się zgodził.

Kelly Marie Tran wspomina, że uczestniczyła bardziej aktywnie w bitwie o Exegol z końca filmu. Wspomina ujęcia, gdzie leżała na ziemi i strzelała do czerwonych szturmowców, ale wie, że zostało to wycięte.