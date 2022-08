Gwiezdne Wojny - ślub Leii i Hana Solo na oficjalnej grafice. Nowa książka opowie o tym wydarzeniu

Lucasfilm

Wszyscy fani wiedzieli, że Han Solo i Leia wezmą ślub po wydarzeniach z Powrotu Jedi, ale nigdy niestety nie mogliśmy zobaczyć samej ceremonii. O tym, że przez długie lata bohaterowie byli małżeństwem, mogliśmy posłuchać dopiero w Przebudzeniu Mocy, a zatem brakowało trochę bardziej sielankowych historii z udziałem uwielbianej pary.

Luka ma zostać wypełniona przez książkę The Princess and the Scoundrel, która trafiła do sprzedaży. Powieść Beth Revis, umieszcza akcję tuż po wydarzeniach z Gwiezdnych wojen: Powrotu Jedi, a historia zaczyna się na leśnym księżycu Endor, gdzie Han oświadcza się wybrance swojego serca po zwycięstwie rebeliantów nad Imperium.

Wraz z wydaniem książki, pojawiła się też okładka pokazująca samą ceremonię. Obecni są na niej oczywiście Han Solo i Leia, ale też Luke Skywalker, Lando, R2-D2, C-3PO oraz cała gromada Ewoków. Dowiadujemy się, że ślub odbył się na Wielkim Drzewie, a ceremonię poprowadził sam Luke Skywalker. Zobaczcie:

The Princess and the Scoundrel