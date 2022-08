Andor - Disney w ramach promocji wypuści film Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie do kin IMAX w USA

fot. Lucasfilm // Walt Disney Pictures

Gwiezdne Wojny: Andor to serial, za który odpowiada Tony Gilroy, czyli człowiek odpowiedzialny za uratowanie filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. W 2016 roku do kin trafił film pokazujący od kulis działania Rebeliantów, którzy wykradli plany Gwiazdy Śmierci. Widowisko zostało docenione przez fanów i krytyków i do dziś wielu uważa, że to świetna historia, która została kapitalnie nakręcona.

Niedługo na Disney+ zadebiutuje właśnie produkcja o Andorze, którego akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu. Z tej okazji studio Disneya 26 sierpnia planuje dodatkowe pokazy filmu w kinach IMAX w USA. Jednocześnie z ujawnieniem tej informacji zaprezentowano plakat promujący to wydarzenie:

IMAX

Komentujący ten ruch Disneya zauważają, że musi to być dowód na to, że studio naprawdę wierzy w sukces swojego serialu. Dotychczasowe materiały promujące serial wyglądają naprawdę dobrze, więc może coś jest na rzeczy.

Pierwsze trzy odcinki z dwunastu zadebiutują na Disney+ już 21 września.