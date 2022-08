Gwiezdne Wojny: Andor - Denise Gough o emancypacji kobiet w erze Palpatine'a

Disney+

Gwiezdne Wojny: Andor to serial, za który odpowiada Tony Gilroy, który niedawno w rozmowie z Total Film przyznał, że produkcja zgłębi imperialną stronę historii. Gamsradar porozmawiał z Denise Gough, która zagra w produkcji imperialną oficerke Dedrę Meero, która należy też do Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. Jej postać ma prowadzić nas przez kulisy działania Imperium, a aktorka także potwierdza, że imperialna perspektywa będzie istotna w serialu.

Dodaje, że zdecydowanie jest bohaterką po Ciemnej Stronie. W zwiastunie widzimy ją przez krótki moment, ale uwagę fanów zwróciła właśnie jej pozycja w imperialnych strukturach. Wątek bohaterki ma zresztą odnosić się do płci i polityki, traktując o roli kobiet w świecie rządzonym przez Palpatine'a.

Jako kobieta, w tamtym świecie, aby mogła awansować w jakikolwiek sposób, musi być 10 razy lepsza niż ktokolwiek inny na to stanowisko. I to było naprawdę istotne, aby pokazując to odnieść się do wszystkiego, przez co teraz przechodzimy.

Aktorka dodała też, że na początku serial pokaże bohaterkę ciężko pracującą na swoją pozycję, ale ostrzega widzów, aby nie sympatyzować z nią za bardzo. Dalej ma odsłonić się jej psychopatyczna natura. Miejmy nadzieję, że wszystkie te zapowiedzi sprawdzą się i jako widzowie będziemy mogli śledzić działanie i motywacje ludzi pracujących dla Imperium od środka. Dotykając nie tylko tematu płci, ale też

Andor

Gwiezdne Wojny: Andor - pierwsze trzy odcinki zadebiutują 21 września na Disney+.