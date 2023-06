Gwiezdne Wojny - Snoke może mieć rolę w filmie Filoniego. To byłaby ciekawa zmiana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kinowy film w reżyserii Dave'a Filoniego ma być kulminacją historii opowiadanej w serialach The Mandalorian, Star Wars: Ahsoka, Star Wars: Skeleton Crew i Księga Boby Fetta. Wypowiedzi reżysera sugerują, że będzie on czerpać z Dziedzica Imperium, czyli kultowej powieści Timothy'ego Zahna, która jest uważana za jedną z najlepszych powieści Gwiezdnych Wojen. Na bazie tej inspiracji fani wysnuli ciekawą teorię.

Kim jest Snoke?

Teoretycznie wiemy, kim jest Snoke, bo wyjawiono nam to w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Okazało się, że bohater był klonem, który odgrywał rolę kukiełki kontrolowanej przez Palpatine'a. Jednak nie ujawniono więcej informacji o jego powstaniu, wykorzystywaniu czy tym, dlaczego w ogóle nie był świadomy powiązań z Imperatorem. Jest tutaj więc potencjał do pogłębienia motywu i nadania mu jakiegoś sensu.

Z uwagi na powiązania z książką Dziedzic Imperium fani spekulują, które postacie pojawią się w produkcji. Wiemy, że Wielki Admirał Thrawn na pewno będzie głównym antagonistą. Może też pojawić się słynna Ręka Imperatora, czyli Mara Jade – agentka Palpatine'a, a w starym kanonie późniejsza żona Luke'a Skywalkera. Niektóre elementy z książki już weszły do kanonu – np. Góra Tantiss (w serialu Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja), która była bazą Thrawna.

Gwiezdne Wojny - nowa rola Snoke'a

W Dziedzicu Imperium istotny był motyw klonowania. Fani zdają sobie sprawę, że nie ma co liczyć na adaptację 1:1, a raczej na inspirację określonymi pomysłami i motywami. Stąd też teoria o tym, że Snoke przejąłby w filmie miejsce książkowej postaci zwanej Joruus C'baoth. Był on klonem Jedi stworzonym przez Palpatine'a, który strzegł imperialnych tajemnic na Górze Tantiss. Wprowadzenie w tym miejscu Snoke'a pasowałoby kontekstowo. Nie oznaczałoby wykorzystania tego samego klona, którego widzieliśmy w trylogii sequeli. Co ciekawe, w książce C'baoth nie miał świadomości, że był klonem – podobnie jak Snoke! Może wówczas udałoby się wykorzystać potencjał tej postaci lepiej niż w sequelach.

Najciekawsze jest jednak to, że kluczową rolę w Dziedzicu Imperium odgrywał Luke Skywalker. Czy Dave Filoni pokusi się o większe wykorzystanie mistrza Jedi? Na ten moment możemy jedynie spekulować. Pamiętajcie jednak o słowach Marka Hamilla, który zasugerował pożegnanie z rolą.

Data premiery filmu nie została ustalona.