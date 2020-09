Gwiezdne Wojny - Darth Vader w komiksach zrobił większą rozróbę niż w Łotrze 1

Lucasfilm

Choć Darth Vader był jednym z głównych antagonistów pierwszej trylogii Gwiezdnych Wojen, nie miał tak naprawdę zbyt dużo miejsca dla siebie. Filmowa seria skupiała się przede wszystkim na protagonistach, zatem dopiero inne media pozwoliły na rozszerzenie charakteru oraz ukazania prawdziwej mocy takiej postaci jak Darth Vader.

Fani zawsze liczą, że książki lub komiksy sprawnie rozszerzą uniwersum oraz pogłębią profile charakterologiczne postaci. Tak dzieje się teraz w przypadku Vadera dzięki komiksowi Star Wars: Darth Vader autorstwa Raffaele Ienco, Neeraj Menona i Joe Caramangi. Wcześniej wspominaliśmy o doświadczeniach tej postaci z oglądania nagranych ostatnich chwil Padme, gdzie uwypukliły się być może prawdziwe powody, przez które mógł naprawdę nienawidzić Obi-Wana Kenobiego. W tym samym numerze ukazano jednak również prawdziwą potęgę kultowego czarnego charakteru.

Marvel

Darth Vader na dużym ekranie miał jedną prawdziwą okazję do pokazania swojej mrocznej strony w walce. W filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, Vader po kolei pokonuje przy pomocy swojego miecza świetlnego kolejnych Rebeliantów, którzy próbują przekazać księżniczce Leii informacje na temat Gwiazdy Śmierci. Ta krótka sekwencja zrobiła ogromne wrażenie na widzach. Darth Vader robił użytek ze swojego miecza, ale także używał Mocy z duszeniem i odpychaniem swoich przeciwników na czele. Scena ta pokazuje również, jakim wojownikiem był Darth Vader, który samodzielnie ruszał na całą flotę, nie tylko poszczególnych żołnierzy. W komiksie otrzymaliśmy jednak scenę, która być może nawet przebija to, co widzowie zobaczyli w Łotrze 1.

Sytuacja miała miejsce w opuszczonej placówce Rebeliantów na Polis Massa, gdzie Vader szukał wskazówek dotyczących śmierci Padme i tego, co stało się z jego synem. Scena ma miejsce po tym, jak Luke Skywalker odrzucił jego ofertę w Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje. Kiedy jednak Vader i jego droid badają kolejne wskazówki, przybywa ugrupowanie znane jako Amidalanie, których celem jest unicestwienie Dartha Vadera. Nie widać jednak po nim oznak niepokoju lub strachu. Pokazuje swoim przeciwnikom, dlaczego jest prawą ręką Palpatine'a, odbijając pociski i unikając ognia wcelowanego w niego przez flotę. Używając Mocy niszczy pojazdy i myśliwce, powodując totalny chaos i niszcząc swoich wrogów. Następnie piechota uderzyła w Vadera, ale ten nie cofnął się i stanowiąc jednoosobową armię, pokonał wszystkich swoich przeciwników. To dowód na to, że faktycznie legendy i mity o umiejętnościach Dartha Vadera nie były przesadzone i w pojedynkę był wstanie pokonać nawet całą armię przeciwników.

Marvel