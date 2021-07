Star Wars: Visions - teaser serialu anime. Szczegóły, twórcy i data premiery

fot. materiały prasowe

Star Wars: Visions to serial anime, który jest złożony z odcinków opowiadających zamknięte historie. Sam Lucasfilm nazywa to serią filmów krótkometrażowych. Każdy odcinek tworzy inny twórca i inne japońskie studio odpowiedzialne za animacje. Lucasfimowi zależało, by dać twórcom swobodę kreatywną do tworzenia czegoś wyjątkowego w świecie Gwiezdnych Wojen. Teaser pokazuje różne szkice koncepcyjne, a twórcy opowiadają o swoich wizjach i jak starają się wymyślać swoje historie. Każdy odcinek ma też proponować inny gatunek i inny styl animacji.

Star Wars: Visions - tytuły odcinków

The Twins i The Elder - studio Trigger

The Duel - Kamikaze Douga

Lop and Ocho - Geno Studios

Tatooine Rhapsody - Colorido

The Village Bride - Kinema Citrus

Akakiri i To-B1 - Science Saru

The Ninth Jedi - Production IG

Star Wars: Visions - teaser

Jacqui Lopez, James Waugh i Josh Rhimes są producentami wykonawczymi z ramienia Lucasfilmu.

Star Wars: Visions - premiera w Disney+ odbędzie się 22 września 2021 roku. Co ciekawe, ogłoszono, że wówczas dostępne będą od razu wszystkie odcinki.