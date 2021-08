Star Wars: Visions - pełny zwiastun serialu anime. Wizualne szaleństwo!

fot. Disney+

W końcu opublikowany pełny pełnoprawny zwiastun serialu anime Star Wars: Visions. Wcześniej mieliśmy jedynie wideo o kulisach ze scenami z odcinków. Każdy odcinek to zamknięta historia osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen. Za sterami każdej opowieści stoi twórca i inne japońskie studio odpowiedzialne za animację. Pada stwierdzenie, że jest to bardziej seria filmów krótkometrażowych. Odcinki mają też zaproponować inny gatunek i inny styl animacji. Twórcy mieli całkowitą swobodę kreatywną do nieograniczonej zabawy w świecie Gwiezdnych Wojen.

Star Wars: Visions - zwiastun

Star Wars: Visions - tytuły odcinków

The Twins i The Elder - studio Trigger

The Duel - Kamikaze Douga

Lop and Ocho - Geno Studios

Tatooine Rhapsody - Colorido

The Village Bride - Kinema Citrus

Akakiri i To-B1 - Science Saru

The Ninth Jedi - Production IG

Jacqui Lopez, James Waugh i Josh Rhimes są producentami wykonawczymi z ramienia Lucasfilmu.

Star Wars: Visions - premiera w Disney+ odbędzie się 22 września 2021 roku. Wówczas dostępne będą od razu wszystkie odcinki.