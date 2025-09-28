Przeczytaj w weekend
Na te Gwiezdne Wojny czekaliśmy! Zwiastun 3. sezonu pełen nowatorskich pomysłów fabularnych!

Zadebiutował pełny zwiastun 3. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Wizje. Antologia animacji wraca w październiku 2025 roku na Disney+. Zapowiedź podkreśla różnorodność i nowatorskie pomysły fabularne przygotowane przez twórców z Japonii.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Gwiezdne Wojny: Wizje 
gwiezdne wojny disney+
Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 3 fot. starwars.com
W końcu jest zwiastun trzeciego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Wizje, który – podobnie jak pierwsza seria – został przygotowany przez największe studia animacji z Japonii. Mamy więc rozmaite style anime, które pokazują w zwiastunie, jak bardzo różnorodna jest ta forma animacji. Twórcy wymyślili różne, szalone i niespodziewane dla wielbicieli Gwiezdnych Wojen historie.

Gwiezdne Wojny: Wizje - zwiastun 3. sezonu

Tym razem widzowie dostaną dziewięć odcinków – każdy to osobna, zamknięta historia, wykorzystująca inny typ japońskiej animacji. Nie wszystkie będą nowe - pojawi się kilka kontynuacji fabularnych odcinków z pierwszego sezonu. Będą to sequele epizodów The Duel (nominacja do Emmy), The Village Bride oraz The Ninth Jedi.

Gwiezdne Wojny: Wizje – co wiemy o 3. sezonie?

Wśród studiów, które stworzyły nowe odcinki, są m.in.:

  • Kinema Citrus Co
  • Kamikaze Douga
  • Production I.G
  • Studio Trigger
  • ANIMA
  • David Production
  • Polygon Pictures
  • Project Studio Q
  • WIT Studio

Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 3

Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 3
fot. starwars.com
Przypomnijmy, że drugi sezon był zbiorem prac twórców animacji z różnych rejonów świata - w tym polskiej reżyserki. 

Gwiezdne Wojny: Wizje - premiera 3. sezonu odbędzie się 29 października w Disney+.

Źródło: starwars.com

