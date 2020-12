Gwiezdne wojny: Wojny klonów - śpieszcie się nadrabiać serial! Lada moment zniknie z HBO GO

Disney+

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów to animowany serial z uniwersum Star Wars, będący spin-offem filmowej sagi. Opowiada o ciężkim dla Galaktyki okresie wojny pomiędzy Republiką i armią klonów a separatystami, którzy korzystają z zastępów droidów bojowych. Produkcja pogłębia wiele postaci i wątków znanych z filmów, a także wprowadza nowych bohaterów, z których część odgrywa istotną rolę w kanonie i pojawia się w kolejnych produkcjach, jak choćby Ahsoka Tano, padawanka Anakina Skywalkera. Od dłuższego czasu w bibliotece HBO GO mogliśmy znaleźć pięć sezonów produkcji, do której teraz, na fali The Mandalorian, wraca wielu widzów. Jak się okazało, to ostatnia szansa na nadrobienie animacji w serwisie. Serial będzie tam dostępny jedynie do 31.12.2020 roku.