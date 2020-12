The Mandalorian - finał 2. sezonu rozsadzi Wam głowę. Pojawił się w nim [SPOILER]. Oto zdjęcia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jesteśmy niemal pewni, że ci z Was, którzy mają już seans finału 2. sezonu serialu The Mandalorian za sobą, wciąż nie mogą się otrząsnąć po tym, co zobaczyli na ekranie. W telegraficznym skrócie: gdy Mroczni Szturmowcy zaczęli dobijać się do kokpitu krążownika Moffa Gideona, Din Djarin i jego sojusznicy zyskali nieoczekiwaną pomoc. Na odsiecz przyszedł im bowiem sam Luke Skywalker, który przybył po Grogu - co więcej, legendarnej postaci towarzyszył także R2-D2.

Jak się okazuje, specjaliści od efektów specjalnych wykorzystali technikę cyfrowego odmłodzenia wyglądu Marka Hamilla. Pierwsze reakcje fanów na ten zabieg są pozytywne, jednak w sieci możemy natrafić również na głosy narzekania. Oceńcie sami:

The Mandalorian - Luke Skywalker

Podkreśla się, że walka Luke'a z Mrocznymi Szturmowcami przywodzi na myśl gościnny występ Dartha Vadera w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie.

Koniec końców Skywalker zabrał Grogu ze sobą tuż po niezwykle emocjonalnej scenie pożegnania z Din Djarinem - pozostaje tylko mieć nadzieję, że Baby Yoda nie był jednym z tych adeptów Mocy, którzy zostali w ramach późniejszych wydarzeń zabici przez Kylo Rena.