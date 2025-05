Nowy komiks Star Wars rozbudował TĘ scenę z ostatniego filmu. Księżniczka Leia ratuje swojego syna

fot. materiały prasowe

Śmierć Carrie Fisher wstrząsnęła fanami Gwiezdnych wojen, a twórców nowej Trylogii Sequeli zmusiła do improwizowania jeśli chodzi o jej ostatni występ. W filmie Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie posłużono się archiwalnymi nagraniami i wyciętymi scenami z poprzednich dwóch filmów trylogii, aby dopełnić jej rolę w Gwiezdnej Sadze i pożegnać stosownie legendarną postać. Księżniczka Leia ostatecznie zmarła w trakcie wydarzeń filmu, ale przed śmiercią zwróciła się jeszcze do Bena Solo, swojego syna i miała udział w przeciągnięciu go z powrotem na Jasną Stronę Mocy. W filmie twórcy nie mieli pola do popisu w tej kwestii - mogli użyć tylko starych nagrań. W komiksie będącym rozszerzoną adaptacją wydarzeń z filmu rozbudowano ten moment o dodatkowe konteksty i dialogi.

W komiksie, tak samo jak i w filmie, Ben Solo jest w trakcie pojedynku z Rey, gdy w tej samej chwili umiera jego matka. Komiks oferuje nowe dialogi, których w filmie zabrakło z oczywistego powodu. Nie jest ich dużo, ale na poniższych panelach widać, jak Leia zapewnia swojego syna, że będzie przy nim do samego końca i nadal nie jest za późno, żeby wybrać dobro.

Rozbudowano też spotkanie Bena Solo ze swoim ojcem, Hanem, choć tu scena przebiegła niemal identycznie, co w filmie. Dodano jednak kontekst i wewnętrzne przemyślenia tego pierwszego.

fot. materiały prasowe

