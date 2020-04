Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - zwiastun. Bitwa o Mandalore kończy serial!

Lucasfilm i Disney+ potrafią tworzyć emocjonujące zwiastuny. Zapowiedź finałowego wątku ma klimat, akcję, bitwę o Mandalore i starcie Ahsoki Tano z Darthem Maulem.

Przypomnijmy, że ta walka na miecze świetlne zapowiada się wyjątkowo. W odróżnieniu od poprzednich sezonów twórcy podjęli ważną zakulisową decyzję. Po raz pierwszy od czasów Mrocznego widma Ray Park wciela się w Darth Maula, czyli w scenach walki to jego ruchu są nagrane, by odpowiadały temu, jak Maul zawsze imponował w walce na miecze świetlne.

W zapowiedziach czytamy, że ten 4-odcinkowy wątek będzie ważny dla kontekstu Gwiezdnej Sagi i jej lepszego zrozumienia. Trudno powiedzieć, dlaczego i jakie to będzie znaczenie. Powiązanie Ahsoki z Mandalore może być wstępem do jej występu w The Mandalorian.

7. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonóww nie zachwyca, ale finał zapowiada się spektakularnie.