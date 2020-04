Gwiezdne Wojny - co z serialem o Cassianie Andorze? Waititi o The Mandalorian

Cassian Andor ma być prequelem filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie i ma opowiadać o tytułowej postaci, która - jak wiemy - zginęła w kinowej produkcji. Projekt opisywany jest jako thriller szpiegowski o początkach Rebelii.

Neal Scanlan, spec od efektów specjalnych, który przy kinowych filmach pracował nad tworzeniem wszystkich stworów, ma pracować też przy serialu. W rozmowie z comicbookmovie.com zdradził, że preprodukcja serialu o Cassianie Andorze ruszyła kilka tygodni przed wybuchem pandemii na terenie Wielkiej Brytanii. Musieli przerwać prace i na razie nie wie, kiedy do niej wrócą. To, co mogą, robią zdalnie.

Diego Luna podkreśla w rozmowie z IndieWire, że jest świadomy problemu fanów z tym, iż znają koniec Cassiana Andora. Uważa, że wówczas trzeba skupić się na opowieści i zbudować wiele jej warstw, ponieważ tutaj nie można silić się na wielkie twisty fabularne, gdy wiemy, jak ten bohater skończył.

Taika Waititi zdradził, że nie mógł wyreżyserować żadnego odcinka 2. sezonu The Mandalorian, ponieważ pracował na planie filmu Next Goal Wins. Na Instagramie serialu opublikowano również wideo pokazujące, jak klimatyczne szkice przełożyły się na finałowy efekt na ekranie.