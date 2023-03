Gwiezdne Wojny - reżyserzy Wszystko wszędzie naraz za kamerą serialu. Co wiemy?

fot. materiały prasowe // Disney+

Jak donoszą One Take News i The Hollywood Reporter duet Daniels stoi za kamerą nowego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen zatytułowanego Star Wars: Skeleton Crew. Panowie dopiero co święcili sukces z filmem Wszystko wszędzie naraz, który zdobył 7 Oscarów, w tym za najlepszą reżyserię. Jest to ich pierwszy projekt po tym sukcesie.

Star Wars: Skeleton Crew - Daniels w ekipie

Zdjęcia do serialu rozpoczęły się latem 2022 roku i zakończyły się kilka miesięcy temu. Na ten moment nie wiadomo, ile odcinków duet wyreżyserował. Lucasfilm nie skomentował doniesień.

Przypomnijmy, że Skeleton Crew to serial stworzony przez Jona Wattsa, reżyser trylogii o Spider-Manie z Tomem Hollandem. Historia osadzona jest w czasach The Mandalorian, a nadzorcami wszystkiego są Jon Favreau i Dave Filoni. Główną rolę gra Jude Law.

Wiemy jedynie, że historia ma być utrzymana w klimacie Goonies i opowiada o grupie dzieciaków zagubionych w galaktyce, którzy szukają drogi do domu. W plotkach mówiono, że mają oni zagubić się w dotąd nieznanych rejonach galaktyki świata Gwiezdnych Wojen.

Najpewniej informacja zostanie potwierdzona w kwietniu 2023 roku podczas Star Wars Celebration w Londynie, gdy ruszy promocja serialu.