Star Wars: Acolyte - czas trwania odcinków zaskakuje. Nie będzie powtórki z Mandaloriana

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Noowe informacją pochodzą z postu na stronie agencji koordynatorki scen intymnych Adelaide Waldrop, która z jakichś przyczyn pracuje przy serialu Star Wars: Acolyte. Choć nie wiemy, jaka jest jej rola w tym serialu, na tej stronie pojawiła się informacja, że każdy odcinek będzie trwać około 60 minut! Jeśli się to potwierdzi, będzie to rekord w serialach Star Wars, które zazwyczaj mają krótkie odcinki. Najdłuższym do tej pory był 3. odcinek 3. sezonu The Mandalorian, który trwał 56 minut i 11 sekund, ale już kolejny ma trwać ledwo 30 minut.

Jak zwraca uwagę thedirect.com, ta strona agencji zawarła też informacje o innych serialach z prawidłowym czasem trwania odcinków, więc nie ma powodu, by nie wierzyć w rzetelność tego źródła. Nadal jednak traktujemy ją jako plotkę do oficjalnego potwierdzenia przez Lucasfilm.

The Acolyte - o czym jest serial?

Według dotychczasowych informacji wiemy, że historia skupia się na Sithach, czyli użytkownikach Ciemnej Strony Mocy. Fabuła osadzona jest w czasach Wielkiej Republiki, czyli wiele lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi. Za sterami stoi Leslye Headland.

The Acolyte - premiera w 2024 roku na Disney+.