Rebel Moon - Dziecko ognia to dopiero początek. Zack Snyder o rozmachu uniwersum

Rebel Moon część 1: Dziecko ognia to pierwsza z dwóch zapowiedzianych części kosmicznego widowiska w reżyserii Zacka Snydera, która będzie miała swoją polską premierę 22 grudnia o 4 w nocy naszego czasu. W sieci pojawiły się już recenzje krytyków, które nie wieszczą reżyserowi Ligi sprawiedliwości Zacka Snydera wielkiego sukcesu i raczej pokazują w negatywnym świetle jego najnowszą produkcję. To jednak nie jest w stanie zatrzymać premiery kolejnej części, która zapowiada się na jeszcze większą i bardziej wybuchową od poprzedniej.

Rebel Moon - Zack Snyder o świecie przedstawionym

Reżyser obu filmów i pomysłodawca całego kosmicznego uniwersum, Zack Snyder, wypowiedział się na temat stworzenia rozległego świata, w którym toczyć się będzie akcja obu produkcji:

Mamy zaplanowaną całą historię Świata Matki, aż do samych początków i jej stworzenia. Jakakolwiek nie byłaby jej geneza, to zrobiliśmy to. Prześledziliśmy całą historię od średniowiecznych korzeni Świata Matki do rozwoju technologii i pierwszych kroków postawionych w podróży do gwiazd aż do dwóch innych Issas, które były przed Księżniczką Issa, która pojawi się w tym filmie. Bardzo się zagłębiliśmy w stworzenie tego świata. I oczywiście poszliśmy też naprzód, żeby wiedzieć dokąd zmierza historia tego filmu.

Jego słowom wtóruje Michiel Huisman, który wciela się w Gunnara:

Na początku musieliśmy przedstawić wiele postaci w tym świecie. A przy części drugiej czuję, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeszcze tego nie widzieliśmy, że uda nam się wrzucić wyższy bieg.

Rebel Moon część 2: Zadająca rany ukaże się na Netflixie w 19 kwietnia 2024 roku.