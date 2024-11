Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - Jude Law przedstawia swoją postać. Czy można mu ufać?

fot. Disney+

Do premiery nowego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen pozostało już niewiele czasu, a kampania promocyjna rozpędziła się na dobre. Jedną z centralnych postaci w Załodze rozbitków ma być Jod Na Nawood. O bohaterze granym przez Jude'a Lawa niewiele wiadomo poza tym, że jest Jedi, a przy tym daleko mu do typowego rycerza w lśniącej zbroi. Potwierdza to nowa zapowiedź, w której aktor lepiej przedstawia swoją postać i opisuje ją słowami:

Jod jest czarujący, sprytny i często ma asa w rękawie. Jod mówi załodze: "Zabiorę was do domu. Jesteśmy partnerami." Ale czy można mu ufać?

Wielu fanów już wcześniej spekulowało, że Jude Law w rzeczywistości wciela się w kogoś znacznie bardziej szarego moralnie i niejednoznacznego. Może to być też gra mająca na celu oszukanie młodych postaci, a on sam nie ma nic wspólnego z Jedi lub jest ich wrogiem. Wideo udowadnia też poprzednie zapowiedzi - Jod to Jedi inny niż wszyscy, który nie stroni od przemocy, a swoim zachowaniem przypomina momentami bardziej Hana Solo niż Luke'a Skywalkera.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - opis fabuły

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobnym czasie co The Mandalorian. Opowiada o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom.

W ekipie reżyserów serialu są Jon Watts, Bryce Dallas Howard, Lee Isaac Chung, którzy już wcześniej pracowali nad Mandalorianem, David Lowery oraz Jake Schreier (Thunderbolts*).

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - premiera 3 grudnia w Disney Plus. Na start dwa odcinki.