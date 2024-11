Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków ma obudzić w dorosłych nostalgię. Oto lista reżyserów serialu - co za nazwiska!

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków to zbliżający się wielkimi krokami serial z ukochanego przez miliony ludzi świata science-fiction. Sama produkcja na razie jest tajemnicą. Po zwiastunach trudno się domyślić, co faktycznie stoi za tym serialem poza obietnicą przygody w rodzinnej atmosferze i starym stylu. Produkcja zapowiada się na coś stworzonego wyłącznie dla dzieci, lecz reżyser dwóch odcinków, David Lowery, w wywiadzie z ComicBook zaprzeczył temu. Załoga rozbitków faktycznie powinna trafić do dzieci, ale też obudzić nostalgię u dorosłych.

To serial, w którym są dzieciaki i na pewno trafi to do innych dzieci, które zobaczą w tych postaciach samych siebie. Ale kiedy ja dorastałem, to chciałem być jak Han Solo albo Luke Skywalker. Nie potrzebowałem serialu dla dzieci, żeby pokochać Gwiezdne Wojny. Wydaje mi się, że ten serial sprawi, że dorośli tacy jak ja przypomną sobie, jak to jest być młodym dzieciakiem, który ogląda Gwiezdne Wojny po raz pierwszy.

Z kolei Jon Watts i Chris Ford, twórcy serialu, porozmawiali z portalem Screen Rant, gdzie podsunęli kilka wskazówek odnośnie tego, jakich tajemnic można się spodziewać po ich produkcji. W serialu młodocianych bohaterów poznajemy na planecie At Attin, która jest zarazem nazywana "klejnotem koronnym Starej Republiki." Samo to nawiązanie z pewnością rozbudzi wyobraźnię fanów, a to nie wszystko. Okazuje się, że to miejsce będzie kryło własne sekrety.

CHRIS FORD: To jest właśnie tak fajne w tym. Te dzieciaki się tam wychowały. To spokojne, ładne miejsce. Nie podoba im się ono, bo są nim znudzone. Ale jeśli żyjesz na Tatooine albo jesteś w środku walki, to chciałbyś trafić na tę planetę. To kwestia różnicy w perspektywie. JON WATTS: Ta planeta oferuje na pewno więcej niż się na początku tylko wydaje. Ale nie chcemy powiedzieć za dużo.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - lista reżyserów

O niektórych nazwiskach można było usłyszeć już wcześniej, ale dopiero teraz mamy oficjalne potwierdzenie pełnej listy reżyserów, którzy w grudniu zaprezentują nam swoje najnowsze dzieło. Te nazwiska robią wrażenie!

Odcinek 1 - Jon Watts (trylogia Spider-Mana od MCU)

Odcinek 2 - David Lowery (Zielony rycerz. Green Knight)

Odcinek 3 - David Lowery

Odcinek 4 - bracia Daniels (Wszystko wszędzie naraz)

Odcinek 5 - Jake Schreier (Thunderbolts*)

Odcinek 6 - Bryce Dallss Howard (The Mandalorian)

Odcinek 7 - Lee Isaac Chung (Twisters)

Odcinek 8 - Jon Watts

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - opis fabuły

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobnym czasie co The Mandalorian. Opowiada o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom.

W ekipie reżyserów serialu są Jon Watts, Bryce Dallas Howard, Lee Isaac Chung, którzy już wcześniej pracowali nad Mandalorianem, David Lowery oraz Jake Schreier (Thunderbolts*).

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - premiera 3 grudnia w Disney Plus. Na start dwa odcinki.