Wstępne prognozy box office dla Jurassic World: Odrodzenie. Zapowiada się najniższy wynik serii

Jurassic World: Odrodzenie w reżyserii Garetha Edwardsa zadebiutuje na początku lipca. Historia, która rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z Jurassic World: Dominion, skupi się na nowych bohaterach granych przez Scarlett Johansson, Jonathana Baileya, Ruperta Frienda, Manuela Garcia-Rulfo i Mahershala Aliego. Ile zarobi produkcja Universal Pictures po pierwszym weekendzie według ekspertów?

Czytaj więcej: Jurassic World: Odrodzenie – potwór z sześcioma łapami w nowym wideo! Oto D-Rex

Prognozy box office

Pierwsze prognozy box office dla Jurassic World: Odrodzenie mówią, że zaliczy najniższy weekend otwarcia spośród czterech filmów z serii Jurassic World. Według The Hollywood Reporter nowa produkcja zarobi od 120 do 125 milionów dolarów w kraju w ciągu pierwszych pięciu dni (w weekend otwarcia wliczono też pokazy przedpremierowe w środę i czwartek). Serwis dodaje, że ​​Universal Pictures wyznaczył znacznie bardziej ostrożne szacunki na 90-100 milionów dolarów.

Przypomnijmy, że pierwsza część Jurassic World (2015) zarobiła rekordowe 208,8 mln dolarów podczas weekendu otwarciu w Ameryce Północnej. Z kolei w 2018 r. Jurassic World: Upadłe królestwo osiągnęło 148 mln dolarów w swoim debiucie. Natomiast Jurassic World: Dominion zarobiło 145 mln dolarów, gdy miało premierę trzy lata temu.

Warto dodać, że szacunki dla Jurassic World: Odrodzenie są wciąż wyższe niż przychody trzech filmów z serii Jurassic Park. Najwięcej z trójki zarobił Zaginiony świat: Jurassic Park - 72,1 mln dolarów, więc Odrodzenie nie będzie mieć najniższego wyniku w całej franczyzie.

Dobrą wiadomością dla Jurassic World: Odrodzenie jest to, że jego budżet (bez kosztów promocji) wynosi 180 mln dolarów, co oznacza, że kosztował mniej od poprzedników. Na Jurassic World: Upadłe królestwo wydano aż 432 miliony dolarów, podczas gdy Jurassic World Dominion - 265 milionów dolarów. Mówi się, że film zarabia dopiero wtedy, gdy osiągnie dwa razy więcej przychodów w box office niż jego budżet, więc Odrodzenie zacznie zarabiać po osiągnięciu mniej więcej 360 mln dolarów, co raczej nie powinno stanowić problemu.

Natomiast należy odnotować, że w lipcu premierę mają również inne wyczekiwane letnie blockbustery, jak Superman i Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, które mogą cieszyć się większą popularnością w kinach. Ponadto wpływ na wynik może mieć też fakt, że film ma premierę w Dzień Niepodległości w USA, czyli 4 lipca. Wtedy przekonamy się, czy szacunki okazały się trafne.

Jurassic World: Odrodzenie - fabuła, zdjęcia

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.