Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - pełny zwiastun serialu. Coś innego w świecie Star Wars!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków ma być to przygoda w innym stylu niż to, co do tej pory oglądaliśmy na małym ekranie. Tajemniczy bohater chce pomóc odnaleźć drogę do domu grupie dzieci, które odkryły statek z czasów Starej Republiki. Niestety, statek miał zaprogramowanego autopilota, przez co dzieci poleciały w nieznane. Główną inspiracją jest klasyczny film przygodowy Goonies, więc twórcy chcą osiągnąć podobny styl familijnej historii dla widza w każdym wieku.

Za kamerą serialu stoją Jon Watts, Bryce Dallas Howard, Lee Isaac Chung, którzy już wcześniej pracowali nad Mandalorianem, David Lowery oraz Jake Schreier (Thunderbolts*).

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków – pełny zwiastun

Tak prezentuje się pełny zwiastun.

Star Wars: Skeleton Crew - opis serialu

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobnym czasie co The Mandalorian. Opowiada o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - premiera 3 grudnia w Disney Plus. Na start dwa odcinki.