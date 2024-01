Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów - epicki pojedynek Anakina i Obi-Wana w stylu Wojen Klonów. Imponujące fanowskie wideo

fot. HELLO THERE Animation

W ostatnim sezonie serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów historia dogoniła wydarzenia z filmu Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów, rozszerzając kilka kluczowych scen. Jednak widzowie nie zobaczyli epickiego starcia Obi-Wana i Anakina na Mustafarze w animacji, co spowodowało, że niektórzy fani poczuli się zawiedzeni.

Jednak utalentowana grupa fanów i animatorów o nazwie Hello There Animation odtworzyła pojedynek między tymi bohaterami w stylu unikalnej animacji serialu. Według opisu praca nad filmikiem trwała kilka lat. Wykorzystali też dialogi z filmu, więc zamiast Jamesa Arnolda Taylora (Obi-Wan) i Matta Lantera (Anakin) z Wojen Klonów słyszymy głosy Ewana McGregora i Haydena Christensena. Zobaczcie poniżej to imponujące wideo, które trwa ponad 15 minut.

Pojedynek Anakina i Obi-Wana jako animacja z Wojen Klonów