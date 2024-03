Gwyneth Paltrow o kinie superbohaterskim. "Można stworzyć tylko kilka dobrych, które wydają się oryginalne..."

fot. Marvel

Gwyneth Paltrow, która przez wiele lat wcielała się w Pepper Potts w MCU, wybrankę Iron Mana, wypowiedziała się na temat kina superbohaterskiego i nie tylko. Uważa, że choć rozumie, że produkcje muszą przynosić zyski, a ten gatunek je przyciąga, to może czasem wpływać to negatywnie na jakość filmów.

Gwyneth Paltrow o kinie superbohaterskim

W programie First We Feast’s Hot Ones, który prowadził Sean Evans, spytano ją, co myśli o przemowie reżysera Corda Jeffersona na 96. ceremonii rozdania Oscarów. Filmowiec, przyjmując nagrodę za najlepszy scenariusz adaptowany, powiedział:

Zamiast robić jeden film za 200 milionów dolarów, spróbujmy nakręcić 20 filmów za 10 milionów dolarów.

Gwyneth Paltrow się z nim zgodziła. W programie First We Feast’s Hot Ones skomentowała tę wypowiedź tak:

Absolutnie rozumiem, o co mu chodzi. Chcesz mieć wysoki zwrot w z inwestycji. Ludzie wydają dużo pieniędzy na te filmy, więc chcą, by przynosiły zyski.

Jednak jeśli spojrzysz na całokształt branży, na ten ogromny nacisk na tworzenie filmów superbohaterskich... Można stworzyć tylko kilka dobrych, które wydają się oryginalne, a jednocześnie próbują dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, jak to możliwe. To czasami wpływa negatywnie na jakość, specyficzność czy prawdziwy punkt widzenia.

Odtwórczyni Pepper Potts dodała:

Sztuka jest bardziej zróżnicowana, gdy stawka jest mniejsza, a do głosu może dojść prawdziwe ja człowieka, który ma szansę stworzyć taki film, jaki chce. Te zwykle bardziej przemawiają do widowni.

