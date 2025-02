Gwiazda Hollywood, małe miasteczko i nowy początek w zapowiedzianym filmie! W obsadzie znane twarze

fot. IMDB

Kiefer Sutherland (Designated Survivor) oraz Rebel Wilson (Druhny) dołączyli do obsady nowego filmu Sky oraz Future Artists Entertainment zatytułowanego Tinsel Town. Obecnie trwa produkcja w północnej Anglii oraz w Leeds’ Versa Studios.

Tinsel Town – co wiadomo?

Bradley Mack (Kiefer Sutherland) to hollywoodzki aktor z przerośniętym ego, który jest oszołomiony tym, że hitowa seria filmów akcji z jego udziałem nagle zostaje anulowana. Jego kariera się rozpada i załamuje się tym, że jego dni w Hollywood minęły. Udaje się więc do Anglii, mając nadzieję na odbudowanie swojego wizerunku poważnego aktora w West-End. Jego cierpliwy agent ma jednak inne plany i zamiast tego wysyła Bradleya do małej, zasypanej śniegiem wioski, aby zagrał tam w miejscowej ekscentrycznej produkcji Kopciuszka. Podczas prób z kolorową obsadą dziwacznych mieszkańców Bradley zaczyna odkrywać iskrę nowego początku wraz z poznaniem rozsądnej choreografki Jill (Rebel Wilson).

Reżyserem produkcji został Chris Foggin.Twórcami scenariusza są zaś Frazer Flintham, Adam Brown i Piers Ashworth z dodatkowymi materiałami autorstwa Jake’a Brungera. Producentami są Matt Williams i Pascal Degove z FAE, a producentami wykonawczymi – Julia Stuart, Laura Grange, Piers Tempest i Martin Owen.

Mister Smith Entertainment uruchomi ogólnoświatową sprzedaż produkcji na zbliżającym się European Film Market.

Premiera planowana jest na tegoroczny okres świąteczny.

