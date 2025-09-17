placeholder
Hades powraca do Xbox Game Pass! Gracze będą mogli przygotować się na sequel

Jedną z gier we wrześniowej aktualizacji usługi Xbox Game Pass będzie świetnie oceniany Hades. Takie działanie to prawdopodobnie nie przypadek, biorąc pod uwagę, że już niedługo czeka nas premiera kontynuacji. 
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Xbox Game Pass 
Hades
1. Hades - 93/100 na Metacritic fot. Supergiant Games
Microsoft przedstawił listę gier, które pojawią się w Xbox Game Pass we wrześniu 2025 roku. Znalazły się na niej między innymi takie tytuły, jak Frostpunk 2, Sworn, Deep Rock Galactic: Survivor i Visions of Mana. Po dłuższej przerwie do katalogu powraca również Hades, czyli świetnie oceniany roguelike od studia Supergiant Games. Warto przypomnieć, że już niedługo, bo 25 września, na PC i Nintendo Switch 2 pojawi się kontynuacja tej produkcji, Hades 2.

Nowe gry będą pojawiać się w usłudze między 17 września i 7 października. Poniżej znajdziecie całą rozpiskę.

  • Call of Duty: Modern Warfare III - od 17 września w Xbox Game Pass Standard
  • For The King 2 - od 17 września w Xbox Game Pass Standard
  • Overthrown - od 17 września w Xbox Game Pass Standard
  • Deep Rock Galactic: Survivor - od 17 września w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass
  • Frostpunk 2 - od 18 września w Xbox Game Pass Ultimate
  • Wobbly Life - od 18 września w Xbox Game Pass Ultimate, Standard i PC Game Pass
  • Hades - od 19 września w Xbox Game Pass Ultimate, Standard i PC Game Pass
  • Endless Legend 2 - od 22 września w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass
  • Sworn - od 23 września w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass
  • Peppa Pig: World Adventures - od 25 września w Xbox Game Pass Ultimate, Standard i PC Game Pass
  • Visions of Mana - od 25 września w Xbox Game Pass Ultimate, Standard i PC Game Pass
  • Lara Croft and the Guardian of Light - od 30 września w Xbox Game Pass Ultimate, Standard i PC Game Pass
  • Sopa: Tale of the Stolen Potato - od 7 października w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass 
fot. Microsoft

Oprócz tego ujawniono, że 30 września z biblioteki Xbox Game Pass znikną trzy gry z serii Ninja Gaiden (Sigma, Sigma 2 i Razor's Edge) oraz strategia Terra Invicta. 1 października katalog najtańszego wariantu, Xbox Game Pass Core, zasilą zaś trzy produkcje: Cities Skylines Remastered, Disney Dreamlight Valley i Warhammer 40,000: Darktide. 

Źródło: news.xbox.com

Paweł Krzystyniak
Co o tym sądzisz?
