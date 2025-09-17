Hades powraca do Xbox Game Pass! Gracze będą mogli przygotować się na sequel

fot. Supergiant Games

Microsoft przedstawił listę gier, które pojawią się w Xbox Game Pass we wrześniu 2025 roku. Znalazły się na niej między innymi takie tytuły, jak Frostpunk 2, Sworn, Deep Rock Galactic: Survivor i Visions of Mana. Po dłuższej przerwie do katalogu powraca również Hades, czyli świetnie oceniany roguelike od studia Supergiant Games. Warto przypomnieć, że już niedługo, bo 25 września, na PC i Nintendo Switch 2 pojawi się kontynuacja tej produkcji, Hades 2.

Nowe gry będą pojawiać się w usłudze między 17 września i 7 października. Poniżej znajdziecie całą rozpiskę.

Call of Duty: Modern Warfare III

For The King 2 - od 17 września w Xbox Game Pass Standard

Overthrown - od 17 września w Xbox Game Pass Standard

Deep Rock Galactic: Survivor - od 17 września w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass

Frostpunk 2

Wobbly Life - od 18 września w Xbox Game Pass Ultimate, Standard i PC Game Pass

Hades

Endless Legend 2 - od 22 września w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass

Sworn - od 23 września w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass

Peppa Pig: World Adventures - od 25 września w Xbox Game Pass Ultimate, Standard i PC Game Pass

Visions of Mana - od 25 września w Xbox Game Pass Ultimate, Standard i PC Game Pass

Lara Croft and the Guardian of Light - od 30 września w Xbox Game Pass Ultimate, Standard i PC Game Pass

Sopa: Tale of the Stolen Potato - od 7 października w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass

fot. Microsoft

Oprócz tego ujawniono, że 30 września z biblioteki Xbox Game Pass znikną trzy gry z serii Ninja Gaiden (Sigma, Sigma 2 i Razor's Edge) oraz strategia Terra Invicta. 1 października katalog najtańszego wariantu, Xbox Game Pass Core, zasilą zaś trzy produkcje: Cities Skylines Remastered, Disney Dreamlight Valley i Warhammer 40,000: Darktide.