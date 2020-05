Half-Life: Alyx otrzyma fanowskie modyfikacje

Half-Life: Alyx okazał się nie tylko dobrą grą, ujawnił także prawdziwy potencjał wirtualnej rzeczywistości w branży gamingowej. Ale rewolucja VR zapoczątkowana przez ten tytuł dopiero się rozkręca. Valve postanowiło bowiem oddać najnowszego Half-Life’a w ręce graczy-pasjonatów, aby umożliwić im tworzenie na jego podstawie autorskich modyfikacji. Wraz z najnowszą aktualizacją Alyx otwiera się na mody – gra otrzymała wsparcie beta dla Warsztatu Steama. Dzięki temu każdy użytkownik platformy może za pośrednictwem silnika Source 2 zaprojektować własne poziomy, animacje czy materiały graficzne i stworzyć fanowskie dodatki, a następnie podzielić się z nimi ze steamową społecznością.

Decyzja ta może popchnąć wirtualną rzeczywistość na zupełnie nowe tory i sprawić, że ta technologia w końcu przebije się do mainstreamu. Wszak Valve ma już na swoim koncie ogromny sukces związany z modami do Half-Life’a – Counter-Strike zrodził się jako autorska modyfikacja do pierwszej części gry i dopiero w późniejszej fazie rozwoju doczekał się pełnej niezależności.

Aby zachęcić graczy do tworzenia fanowski treści firma wrzuciła własnego moda instruktażowego. Ale twórcy nie musieli czekać na zachętę ze strony Valve – już teraz w warsztacie znajdziemy kilkadziesiąt dodatków do Alyxa, a wśród nich takie perełki jak Jedi Alyx – mapę treningową, która odda w nasze ręce funkcjonalny miecz świetlny.