Sztuczna inteligencja Valve pokaże nam, w które gry warto zagrać

Valve od dłuższego czasu eksperymentuje w ramach Laboratoriów Steam z rozwiązaniami poprawiającymi funkcjonalność platformy. Zamiast na siłę wdrażań nowe funkcje, najpierw udostępnia je w wersji beta, aby zobaczyć, czy spotkają się z zainteresowaniem ze strony klientów. Wiele z tych eksperymentalnych opcji wykorzystuje technologię uczenia maszynowego, aby usprawnić proces sprzedażowy czy wyszukiwanie interesujących gier. Jednym z ciekawszych pomysłów było stworzenie algorytmu, który podsuwałby nam tytuły, w które jeszcze nie graliśmy, a powinny nas zainteresować.

Jak się okazało, Eksperyment 008 Kolejna Gra spełnił nie tylko oczekiwania Steama, ale i graczy, w związku z czym opuszcza Laboratorium. Wraz z wprowadzeniem najnowszej aktualizacji Steama każdy użytkownik platformy będzie mógł skorzystać z nowej funkcji, która została zaszyta w menu Biblioteki. Do wytypowania interesujących produkcji Steam wykorzystuje technologię uczenia maszynowego - serwis analizuje, w jakie gry najchętniej gramy i na tej podstawie wybiera tytuły, które powinny nam się spodobać.

Zdjęcie: Valve

Jeśli zatem zastanawiacie się, w co zagrać w weekend, sięgnijcie do swojej steamowej biblioteki. Być może na liście wstydu macie jeszcze jakąś wciągającą pozycję, której nie zdążyliście do tej pory odpalić.