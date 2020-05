Half-Life: Alyx - po premierze gry zauważalnie wzrosła liczba użytkowników gogli VR

Kiedy okazało się, że w Half-Life: Alyx zagramy wyłącznie za pośrednictwem gogli VR, część miłośników serii wyraziła sceptycyzm wobec tej kontrowersyjnej decyzji Valve. Podejrzewano, że drastyczne ograniczenie grona potencjalnych odbiorców zaszkodzi nowemu tytułowi z uniwersum Half-Life'a. Ale gra nie tylko spotkała się z doskonałym przyjęciem, mogła także przyczynić się do gwałtownego wzrostu zainteresowania wirtualną rzeczywistością.

Do takich wniosków doszli redaktorzy serwisu Road to VR po przeanalizowaniu danych statystycznych regularnie publikowanych przez Valve. Wynika z niż, że w kwietniu liczba użytkowników gogli VR wzrosła o blisko 950 tysięcy w porównaniu z marcowymi danymi. Firma nie precyzuje, ilu z nich to nowi posiadacze gogli, a ilu powróciło do wirtualnej rzeczywistości po dłuższym czasie nieobecności. Jednak tak zauważalny skok użytkowników VR nie może być przypadkowy. W poprawie statystyk z pewnością znaczącą odegrał debiut Half-Life: Alyx pod koniec marca.

Wspomniane dane zrobią na nas jeszcze większe wrażenie, jeśli uświadomimy sobie, że w kwietniu łączna liczba posiadaczy gogli VR na Steamie wyniosła 2,7 miliona. Jeszcze nigdy w historii platformy Valve odsetek użytkowników wirtualnej rzeczywistości nie podskoczył tak gwałtownie w ciągu jednego miesiąca. Za kilka miesięcy przekonamy się, czy to tylko czasowy wzrost, czy może efekt Alyxa utrzyma się na dłużej i VR zacznie powoli przebijać się do mainstreamu.