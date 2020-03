Half-Life 2 uruchomiony na silniku Half-Life: Alyx

Half-Life 2 zaliczył już swój debiut w wirtualnej rzeczywistości za sprawą steamowego narzędzia Garry's Mod. Miłośnicy strzelankowego uniwersum Valve zaprojektowali w nim autorską modyfikację, dzięki której mogliśmy przenieść się do świata Half-Life’a za pośrednictwem popularnych gogli VR. Ale daleko było jej do doświadczenia, jakie oferuje najnowsza odsłona serii od podstaw projektowana z myślą o rozgrywaniu w rzeczywistości wirtualnej.

Youtuber publikujący pod pseudonimem Vect0R stwierdził, że czas tchnąć w dwójkę nowe życie. W tym celu sięgnął po silnik Source 2, który posłużył do stworzenia Half-Life: Alyx i przeniósł do niego mapy z poprzedniej części serii. Wynik swojej pracy opublikował w formie krótkiego materiału filmowego:

Trzeba przyznać, że Vect0R spisał się, a dwójka prezentuje się na silniku Source 2 więcej niż zadowalająco. Niestety, modyfikacja nie trafiła jeszcze do publicznego dostępu i obecnie funkcjonuje wyłącznie w ramach materiału poglądowego. Co więcej, przeniesienie całego Half-Life’a 2 na nowy silnik może okazać się zadaniem bardzo trudnym, a być może nawet niemożliwym. Vect0R nie miał dostępu do narzędzi deweloperskich, w związku z czym zakres jego pracy był mocno ograniczony. Nie był w stanie zaprogramować m.in. reakcji przeciwników na postępowanie głównego bohatera.

I nic nie wskazuje na to, aby wkrótce dano mu taką możliwość. Przedstawiciele Valve poinformowali, że nie mają w planach udostępnienia pełnego zestawu narzędzi deweloperskich Source 2, które umożliwiłyby stworzenie pełnoprawnych modyfikacji starych Half-Life’ów uruchamianych na nowym silniku graficznym. Ale kto wie, być może za kilka miesięcy firma zmieni zdanie i przeniesienie poprzednich części sagi na Source 2 stanie się możliwe.