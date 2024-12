Star Wars: Andor to najdroższy tytuł w historii franczyzy. Budżet 2. sezonu jest kolosalny

fot. Disney+ / Empire

Forbes dotarł do oficjalnych danych Disneya na temat finansowania serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Wynika z nich, że budżet drugiego sezonu jest kosmiczny, a koszt obu serii jest niebotyczny.

Gwiezdne Wojny: Andor - budżet

Według danych Disneya na realizację drugiego sezonu wydano rekordową kwotę 290,9 mln dolarów. Razem z wydatkami z pierwszego sezonu, na realizację serialu przeznaczono 645 mln dolarów. Tym samym pobito rekord – jest to najdroższa produkcja w historii Gwiezdnych Wojen. Przewyższa dotychczas rekordowe koszty Skywalker. Odrodzenie, na który wydano 416 mln dolarów (pełne koszty to sięgają 588 mln dolarów). Dla porównania, budżet Ostatniego Jedi wyniósł 280,7 mln dolarów, a Przebudzenia Mocy – 243,8 mln dolarów.

Forbes zwraca uwagę, że budżet Andora jeszcze wzrośnie, ponieważ dane finansowe obejmują okres od listopada 2022 roku do listopada 2023 roku, a zdjęcia trwały jeszcze w 2024 roku. Do tego należy doliczyć wysokie koszty związane ze strajkiem aktorów i scenarzystów, który miał miejsce w 2023 roku, bo wówczas wstrzymano prace na planie na kilka miesięcy.

Prawie rok pracy na planie oraz kolejny rok postprodukcji, by dopracować odcinki w najmniejszym detalu, wymaga ogromnych nakładów finansowych. To wyjaśnia, dlaczego budżet jest tak wysoki. Tony Gilroy, twórca serialu, kręci go jak film kinowy – w prawdziwych lokacjach, z praktycznie zbudowaną scenografią, rezygnując z technologii Volume używanej w The Mandalorian.

Drugi sezon Andora zakończy się w momencie, w którym rozpoczyna się film Łotr 1. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na kwiecień 2025 roku w Disney+.