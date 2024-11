To TEN żart wycięto z Deadpool & Wolverine? Pyskaty Najemnik wulgarnie o Myszce Miki i cenzurze

fot. materiały prasowe

Premiera Deadpool & Wolverine miała miejsce już kilka miesięcy temu, ale o filmie nadal w wielu kręgach jest głośno. Disney planuje promowanie produkcji Marvel Studios w walce o Oscary. Była to pierwsza produkcja MCU przeznaczona wyłącznie dla dorosłych, a Ryan Reynolds nie musiał zaciągać hamulca jeśli chodzi o wulgarne poczucie humoru. Niedługo po premierze pojawiła się jednak informacja o tym, że Disney poprosił o usunięcie jednego z dowcipów. Ryan Reynolds powiedział wówczas:

Dostaliśmy notkę na temat jednego z żartów. Zostało mi zasugerowane usunięcie go. Nie byłem nawet zobligowany, żeby faktycznie to zrobić. Cytując kogoś na wysokiej pozycji w Disneyu: "Jeśli to usuniesz, to będę kochać ten film. Jeśli tego nie usuniesz, to nadal będę go kochać i wspierać ciebie, ten film i całą ciężką pracę, która została w niego włożona." W pewnym momencie zastanawiasz się: "Czy chcę być aż tak pyszny? Czy mnie to obchodzi? Czy umrę na wzgórzu w walce o jeden dowcip? Słuchaj, odpowiedź była prosta. Oczywiście, że tak. Ale później trzeźwiejesz po paru tygodniach.

W sieci pojawił się scenariusz Deadpool & Wolverine. Jeden ze znalezionych tam żartów, który nie znalazł się w finalnej wersji filmu może wskazywać na dowcip wycięty na życzenie Disneya. Pojawia się on w scenie, w której Pyskaty Najemnik pyta Blade'a o Magneto, a ten odpowiada, że słynny mutant nie żyje. Wówczas Deadpool odpowiada:

Co? Nie stać nas na jeszcze jednego X-Mena? Disney jest skąpy. Ledwo mogę oddychać przez to, jak głęboko mam pe***a Myszki Miki w gardle.

