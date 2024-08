fot. Lionsgate

Halle Berry ponownie zobaczymy w horrorze. Tym razem będzie to Nie oddalaj się w reżyserii Alexandre'a Aja (Pełzająca śmierć). Za scenariusz odpowiadają KC Coughlin oraz Ryan Grassby. Historia opowiada o samotnej matce (Berry) dwójki bliźniaków, którzy żyją w domu pośrodku lasu, dręczeni przez złego ducha. Ich jedyną nadzieją są ich więzy rodzinne, które potrafią przegnać zło. Rodzina potrzebuje ciągłego kontaktu ze sobą, będąc nierozerwalni, nawet w swoich własnych czterech ścianach. Gdy jeden z chłopców zaczyna wątpić w istnienie zła, łączące ich relacje zostają zerwane, co prowadzi do niebezpiecznej walki o przetrwanie.

W obsadzie znaleźli się Percy Daggs IV oraz Anthony B. Jenkins, którzy wcielają się w synów głównej bohaterki. W filmie występują również Matthew Kevin Anderson, Christin Park, Stephanie Lavigne i Mila Morgan.

fot. Lionsgate

W kwietniowym wywiadzie dla The Hollywood Reporter, Halle Berry powiedziała:

Ci chłopcy przez 10 lat nigdy nie opuścili domu, w którym się urodzili. Od razu poczułam, że to przerażające otoczenie. Wyzwaniem było dla mnie wprowadzenie do tego realizmu. Jak wygląda macierzyństwo w domu w lesie, w którym nikogo nie ma?

Aktorka do roli nawet nauczyła się polować na żaby czy skórować wiewiórki, co w filmie pomagało przetrwać rodzinie w ich opłakanej sytuacji. Berry dodała, że to co ją przyciągnęło do roli to bycie matką. Odgrywanie takich ról szalenie ją ekscytuje od czasu, gdy sama została mamą 16 lat temu. Po prostu wie, jak to jest i podobnie, jak jej postać, byłaby w stanie poświęcić życie dla swoich dzieci.

W sieci pojawił się nowy zwiastun Nie oddalaj się (oryginalny tytuł to: Never Let Go), który możecie zobaczyć poniżej.

Nie oddalaj się - zwiastun

Nie oddalaj się - opis fabuły

Zło przejmuje kontrolę nad światem. Matka, grana przez Halle Berry, wie, że jedynym sposobem by ochronić siebie i swoich synów (w tych rolach Percy Daggs i Anthony B. Jenkins) przed jego mocą są łączące ich więzi. Rodzina musi pozostawać ze sobą w nieustannym kontakcie, nawet w splątaniu, by się wspierać i wzmacniać. [opis dystrybutora]

Nie oddalaj się - premiera w kinach w USA jest zaplanowana na 20 września.

fot. Lionsgate