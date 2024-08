Źródło: Marvel

Gwyneth Paltrow powraca na wielki ekran. Tym razem zrobi to u boku Timotheego Chalameta i zagra z nim razem w filmie Marty Supreme. To produkcja studia A24, którą wyreżyseruje Josh Safdie. On też napisał scenariusz we współpracy z Ronaldem Bronsteinem. To będzie pierwsza rola aktorki na wielkim ekranie od czasu Avengers: Koniec gry.

Na ten moment nie podano żadnych szczegółów odnośnie roli, którą w historii odegra zwyciężczyni Oscara za Zakochanego Szekspira z 1999 roku.

Marty Supreme - co wiadomo?

Za reżyserię filmu odpowiada Josh Safdie (Nieoszlifowane diamenty, Good Time). Choć Marty Supreme będzie fikcyjnym bohaterem, scenariusz autorstwa reżysera oraz Ronalda Bronsteina został zainspirowany losami prawdziwego zawodowego gracza w ping-ponga, Marty'ego Reismana. Przed swoją śmiercią w 2012 roku otrzymał on tytuł mistrza świata, zdobywając 22 głównych tytułów w ping-pongu w latach 1946–2002. Timothée Chalamet ma nie tylko wcielać się w główną rolę, ale też będzie piastować stanowisko producenta.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy film Marty Supreme doczeka się premiery.