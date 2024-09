Halle Berry o potencjalnym spin-offie Johna Wicka. Musiałby powstać „prędzej niż później”

fot. Lionsgate

Do kin na świecie wszedł horror pt. Nie oddalaj się, w którym główną rolę gra Halle Berry. Z tej okazji aktorka udzieliła wywiadu serwisowi The Hollywood Reporter, w którym omówiła swój najnowszy film. Została również zapytana o kontynuację serii o Johnie Wicku.

Halle Berry chciałaby wrócić do uniwersum Johna Wicka

Berry wcieliła się w Sofię w filmie John Wick 3, która pomogła tytułowemu bohaterowi, narażając na niebezpieczeństwo swoją córkę ze strony Najwyższej Rady. Serwis zapytał się, czy wybiegała w przyszłość myślami do kolejnej części, w której potencjalne John Wick i Sofia łączą siły, aby chronić dziewczynkę.

Tak, chciałam, żeby tak się stało, ale nie poszli tą drogą. Myślałam, że to byłaby fajna fabuła. Na pewno o tym rozmawialiśmy. Umieściliśmy to w Johnie Wicku 3 i rozmawialiśmy z Lionsgate o spin-offie, który potencjalnie mógłby się wydarzyć. Musimy to zrobić prędzej niż później, ale potencjalnie może się to wydarzyć. I kocham to uniwersum. Kocham Johna Wicka i kochałam tę postać, więc nigdy nic nie wiadomo. Zobaczymy.

Następnie zapytano się, czy jeśli Chad Stahelski, reżyser wszystkich części Johna Wicka, zaproponowałby jej filmowy spin-off lub limitowany serial to czy zamieniłaby się w słuch.

W mgnieniu oka. Uwielbiałam tę postać i uwielbiam Chada.

THR wspomniał, że po zdobyciu Oscara za pierwszoplanową rolę w Czekając na wyrok (2001) raczej rzadko potem grywała w dramatach, często zmieniając gatunki filmowe. Berry powiedziała wprost, jak wygląda rzeczywistość w Hollywood.

Cóż, oto prawda. Jako czarnoskóra kobieta nigdy nie miałam luksusu, aby po prostu grać w filmach godnych Oscara. Nawet nie wiem, co to jest. Moje opcje są czasami ograniczone - taka jest rzeczywistość. Zdobyłam tego Oscara 23 lata temu i chodziło o pracę. Chodziło o miłość do rzemiosła. Chodziło o rozwój i podejmowanie ryzyka oraz wykorzystywanie szans. Więc nie mogę sobie pozwolić na luksus, aby po prostu usiąść i obstawiać oscarowe filmy. To nie była moja rzeczywistość i nadal nią nie jest.

Film Czekając na wyrok zdobył również nominację za scenariusz oryginalny. Opowiadał o Leticii, która zakochuje się w Hanku, nie będąc świadomą, że ten w więzieniu dokonał egzekucji na jej mężu.

