Kobieta-Kot z 2004 roku to film współcześnie nazywany jedną z najgorszych, komiksowych produkcji w historii. Dzieło z Halle Berry już w momencie premiery nie spotkało się z entuzjazmem krytyków ani publiczności. Całość zarobiła też ledwo 82.4 mln dolarów w ogólnoświatowym box office. W tamtych czasach kinowy Batman był nadal na wymarciu. Był to okres jeszcze przed sukcesem interpretacji Christophera Nolana.

Reżyser Kobiety-Kot, Pitof, postanowił poszukać odpowiedzi na pytanie: "Co poszło nie tak?"

Pitof został zapytany m.in. o to, dlaczego w filmie nie pojawił się żaden Batman, co mogłoby pomóc w zainteresowaniu publiczności:

Chcieliśmy Kobietę-Kot z dala od Batmana. Chcieliśmy zacząć coś świeżego. [...] Chcieliśmy coś nowego i budować nowych złoczyńców. Tu chodziło o kosmetyki. Złoczyńcą była branża kosmetyczna. To bardziej cała koncepcja niż pojedynczy złoczyńca.

Dlaczego film nie wypalił? Powodów było kilka, a wszystkie zakulisowe:

Po zdjęciach, gdy już składaliśmy film w całość, okazało się, że to się nie uda, bo za wiele się zmieniło w trakcie kręcenia. Elementy układanki się ze sobą nie łączyły. Musieliśmy ponownie przemyśleć całą nową wersję, zmieniać sceny, dodawać nowe. Mieliśmy 10-dniowe dokrętki na miesiąc przed premierą filmu! To szalone! A to wszystko z powodu wszystkich błędów, które miał scenariusz.

Nigdy nie miałem opcji na zrobienie wersji reżyserskiej. To bardziej było na zasadzie: "Jak możemy to naprawić?" Powiedziałbym, że problemem filmu był scenariusz. Jak wszyscy wiemy - był on przepisywany tysiące razy. Kiedy zaczęliśmy kręcić film, to nie był nawet gotowy. Ciągle pisaliśmy scenariusz podczas edytowania. Gdybym miał dodatkowe pół roku, dodatkowego czasu, to przeznaczyłbym go na pre-produkcję. Nie post-produkcję!