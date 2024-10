Halle Berry została oszukana przez 20th Century Fox. Chodzi o jeden z filmów o X-Men

X-Men: Ostatni bastion był nieudanym zwieńczeniem trylogii o mutantach z początku XXI wieku. Jakiś czas temu Matthew Vaughn, reżyser innej części z tej serii, czyli X-Men: Pierwsza klasa przyznał, że był o krok od reżyserowania tamtego filmu. Nie zgodził się jednak na to z powodu zachowania 20th Century Fox. Reżyser opowiedział o tym w szczegółach:

Hollywood jest bardzo upolitycznione i dziwne. Poszedłem do biura jednego z producentów i zobaczyłem scenariusz grubszy od tego, który znałem. Zapytałem, co to jest, to odpowiedzieli mi, żebym się nie martwił.

Powiedzieli, że to scenariusz dla Halle Berry. "Jeszcze nie podpisała kontraktu z nami, ale to scenariusz do filmu, który by chciała. Jak już podpisze kontrakt, to wywalimy to do śmieci." Powiedziałem: "Wow, zrobicie coś takiego aktorce, która wygrała Oscara? Spadam stąd." I odszedłem od projektu.