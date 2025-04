Opisy zwiastunów i zapowiedzi z CinemaCon 2025. Jurassic World: Odrodzenie, Wicked: Na dobre i inne

fot. x.com/Brycenator100

CinemaCon to wydarzenie, które odbywa się w Las Vegas i z roku na rok przyciąga coraz więcej osób i wzbudza większe zainteresowanie. Podobne do Comic-Conu jest to wydarzenie dla kinomaniaków i osób, które uwielbiają szeroko pojętą popkulturę. W trakcie CinemaCon publikowane są nowe zwiastuny, zapowiedzi i informacje na temat nadchodzących hitów.

Tym razem swoje panele miał Universal Pictures oraz Amazon MGM Studios. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje z każdego z nich. Zwiatuny pokazywane na CinemaConie nie zostały jeszcze opublikowane w sieci, ale pojawiły się ich opisy. Są też informacje o nowych produkcjach. Sprawdźcie sami!

Aktorka nie wróciła do roli przez spór finansowy. Marvel: "Powinnaś się cieszyć, że jesteś częścią MCU"

Universal Pictures i Amazon MGM Studios na CinemaCon 2025 - opisy zwiastunów, nowe filmy, zapowiedzi

W nowym zwiastunie Jurassic World: Odrodzenie

Nowy zwiastun otrzymała kontynuacja hitu Wicked, czyli Wicked: Na dobre

Hugh Jackman i Emma Thompson pojawili się w formie wideo aby zapowiedzieć film Three Bags Full: A Sheep Detective Movie. Ta wyjątkowa produkcja opowiada o pasterzu George'u ( Hugh Jackman

fot. materiały prasowe

Reżyser aktorskich Władców wszechświata, Travis Knight, opowiedział o swojej miłości do oryginału i zaprezentował zdjęcia z planu, które zrobiły ogromne wrażenie na publiczności. Pokazał m.in. planetę Eternia i ikoniczny miecz głównego bohatera. Pojawiło się też krótkie nagranie zza kulis przedstawiające trening Nicholasa Galitzine'a

Na scenie pojawił się też Chris Pratt, który zapowiedział nowy film Amazon MGM Studios pod tytułem Mercy. Aktor na scenie pojawił się w krześle, do którego przywiązana była też jego postać w filmie i zaprezentowanym zwiastunie. By móc sie uwolnić musiał on podziękować osobiście wszystkim właścicielom sieci kin w USA, co też zrobił. Dopiero po tym go wypuszczono. Zwiastun składał się z krótkich i pełnych napięcia fragmentów, gdzie bohater Pratta musiał walczyć z systemem oraz AI.

To nie był koniec pokazu Amazon MGM Studios. Na scenie pojawił się też Ryan Gosling, który wystąpi w filmie Project Hail Mary

Postać Goslinga zostaje wysłana w przestrzeń kosmiczną mimo jego niechęci i obaw do całego pomysłu. "Czy astronauci umierają w kosmosie? Kto się do tego zgłosi? Nigdy nie chodziłem po księżycu. Nawet nie umiem robić moonwalku!" Po udanej misji raportuje o jej przebiegu i przyznaje, że nie wraca do domu sam. "Spotkałem kosmitę, do którego się przywiązałem. Przynajmniej nie mieszka w moim brzuchu."

fot. materiały prasowe

M3GAN powróci w filmie M3GAN 2.0

Zwiastun rozpoczyna się słowami M3GAN, która uważa, że chociaż miała błędy w oprogramowaniu, to nie były one jej winą. Rząd USA postanawia z kolei utworzyć robota infiltracyjnego o nazwie Amelia (Ivanna Sakhno). Nie wszystko idzie zgodnie z planem i to Amelia staje się zabójcą, który przestaje się słuchać ludzi. To sprawia, że twórczyni M3GAN celem uratowania ludzkości jest zmuszona do wskrzeszenia robota, ulepszenia go i liczenia, że nie tylko pozbędzie się zagrożenia, ale też nie zaatakuje ponownie ludzi. Do momentu uzyskania nowego ciała, świadomość M3GAN jest zamknięta w plastikowej zabawce robota.

