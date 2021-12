Halo - zapowiedź zwiastuna serialu sf. Kultowa gra w wersji aktorskiej

fot. materiały prasowe

Halo doczeka się pełnego zwiastuna. Będzie on mieć premierę w czwartek 9 grudnia 2021 roku podczas gali rozdania nagród The Game Awards. Jest to druga potwierdzona zapowiedź produkcji opartej na grze. To tam zadebiutuje też pierwszy teaser filmu Sonic. Szybki jak błyskawica 2. Zapowiedź trailera Halo pokazuje kilka krótkich scen:

Halo - zapowiedź zwiastuna

Halo - jeden z najdroższych seriali

Według aktualnych informacji na realizację pierwszego sezonu serialu wydano 200 mln dolarów, więc jest to poziom największych hollywoodzkich superprodukcji. Każdy, kto zna fabułę Halo, wie, że tutaj nie można oszczędzać, jeśli chce się dobrze pokazać tę futurystyczną wojnę. Jest to historia o epickim konflikcie pomiędzy ludzkością i zagrożeniem ze strony istot pozaziemskich.

W obsadzie są (Pablo Schreiber (Master Chief), Natasha McElhone (dr Catherine Halsey), Bokeem Woodbine (Soren-066), Shabana Azmi (admirał Margaret Parangosky), Bentley Kalu (Vannak-134), Natasha Culzac (Riz-028) oraz Kate Kennedy (Kai-125). Za kamerą odcinków stoją Otto Bathurst, Jonathan Liebesman, Roel Reine i Jessica Lowrey.

Halo - serial nie ma daty premiery.