Halo - teaser serialu sf opartego na grze. Oto Master Chief!

Halo to serial science fiction o budżecie 200 mln dolarów. Rozgrywa się on w XXVI wieku i jest to historia o epickim konflikcie pomiędzy ludzkością i zagrożeniem ze strony istot pozaziemskich.

Główną rolę znanego z gier Master Chief gra Pablo Schreiber. W obsadzie są także Jen Taylor , Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Bentley Kalu, Natasha Culzac, Yerin Ha i Kate Kennedy.

Przy serialu ściśle współpracuje developer gier z serii Halo, aby dopilnować godnej adaptacji kultowych produkcji. Prace nad serialem trwały aż 7 lat z uwagi na różne opóźnienia.

Halo - premiera światowa w amerykańskiej platformie Paramount+ w 2022 roku. Nie wiadomo, gdzie będzie serial dostępny w Polsce.