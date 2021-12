Halo Infinite to udany powrót serii? Recenzje trafiły do sieci

fot. Microsoft

Wygląda na to, że opóźnienie premiery Halo Infinite o ponad rok wyszło temu projektowi na dobre. W sieci pojawiły się już recenzje tego tytułu i wynika z nich, że jest to naprawdę udana odsłona serii, która oferuje zarówno bardzo przyjemną kampanię dla jednego gracza, jak i dopracowany, wciągający tryb wieloosobowy. Warto również przypomnieć, że z tym drugim mogą zapoznać się wszyscy zainteresowani bez potrzeby sięgania do portfela, bo jest on dostępny w modelu free to play.

W recenzjach możemy przeczytać, że sieciowa rozgrywka zapewnia mnóstwo frajdy. Osiągnięto to dzięki połączeniu świetnych map i ciekawych trybów zabawy, a także zwiększonej mobilności. Tym razem gracze mają do dyspozycji nie tylko pojazdy, ale też np. linkę z hakiem, która pozwala na zupełnie nowe manewry. Chwalony jest też sam model strzelania, niektórzy krytycy wprost nazywają go najlepszym w historii serii.

Kampania również spotkała się z głównie pozytywnym odbiorem, choć nie wszystkim do gustu przypadło przejście na większe, otwarte lokacje. Dla niektórych osób świat jest zbyt pusty i mało ekscytujący. Część recenzentów zwraca też uwagę na brak kilku trybów rozgrywki, w tym kooperacji i Forge, zaznaczając, że te pojawią się dopiero w popremierowych aktualizacjach.

Aktualna średnia Halo Infinite w serwisie Opencritic to 86/100 na podstawie 93 recenzji krytyków. Poniżej znajdziecie niektóre z ocen.

IGN - 9/10

PC Gamer - 78/100

Game Informer - 9,3/10

GameSpot - 9/10

Destructoid - 9/10

VG24/7 - 5/5

God is a Geek - 9/10

Premiera Halo Infinite już 8 grudnia na PC, Xbox One i Xbox Series S/X. Gra od dnia premiery dostępna będzie w abonamencie Xbox Game Pass.