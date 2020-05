The Mandalorian: sezon 2 - szef Disneya o dacie premiery. Co z rolą Boby Fetta?

Bob Chapek jest nowym prezesem Walt Disney Company. Został mianowany jakiś czas przed wybuchem pandemii koronawirusa. W rozmowie z CNBC potwierdził, że zdjęcia do 2. sezonu The Mandalorian zakończyły się przed pandemią i trwa etap postprodukcji. Według jego wiedzy nie przewidują żadnych opóźnień w premierze 2. sezonu The Mandalorian.

Wiemy, że w 2. sezonie mają pojawić się Ahsoka Tano oraz Boba Fett. Ten drugi ma mieć niewielką rolę, ale według portalu The Direct i ich źródeł, Fett ma odegrać ważną rolę w 3. sezonie, nad którym prace już trwają.

Chapek po raz kolejny powtórzył, że Disney wierzy w kinowe doświadczanie filmów i tak zamierzają dystrybuować największe superprodukcje. Artemis Fowl, który trafi na Disney+ jest w tym aspekcie wyjątkiem. Mulan ma wejść na ekrany 24 lipca i Chapek twierdzi, że podchodzą do tego bardzo optymistycznie. Innymi słowy mają nadzieję, że do tej pory kina zostaną otwarte.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu zaplanowana jest na październik 2020 roku w Disney+.