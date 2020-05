Iron Man znalazł następczynię? Serial Ironheart coraz bliżej Disney+

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się spekulacje, że w MCU prędzej czy później pojawi się znana z komiksów Riri Williams aka Ironheart. Przypomnijmy, że jest to genialna 15-latka, która swoją wersję zbroi Iron Mana zbudowała w pokoju akademickim MIT. Jej talent przyciągnął swego czasu uwagę Tony'ego Starka. Przeszło cztery lata temu w komiksowej serii Invincible Iron Man to ona przywdziała strój herosa, stając się jego następczynią.

W listopadzie zeszłego roku dowiedzieliśmy się (na razie w formie plotki), że trwają prace nad stworzeniem serialu Ironheart, który miałby docelowo trafić na platformę Disney+. Teraz portal The Cinema Spot donosi, że Marvel Studios faktycznie "aktywnie rozwija" cały projekt, przymierzając się do tego, by wejść na plan w drugiej połowie 2021 roku. Według informacji dziennikarzy przedsięwzięcie nie ma jeszcze jednak ani swojego showrunnera, ani scenarzystów.

Jeśli powyższe rewelacje zostaną potwierdzone, Ironheart mogłaby w przyszłości dołączyć do grupy Young Avengers razem z Cassandrą Lang aka Stature, Kate Bishop i Wiccanem.

Ironheart - komiksy