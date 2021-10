Hanna - teaser 3. sezonu. Więcej akcji niż do tej pory

fot. materiały prasowe

3. sezon serialu Hanna twórcy planują przedstawić większą historię niż do tej pory. Tak podczas panelu na New York Comic Con 2021 zapowiedział go producent wykonawczy Tom Coan. Ich celem było, aby 3. sezon był bardziej wyszukany oraz aby dynamizm był fundamentem wszystkiego, co tworzą.

Do obsady 3. sezonu dołączył Ray Liotta. Wciela się w Gordona Evansa, który jest agentem wywiadu mającym wielkie wpływy. Sam postrzega siebie jako wizjonera z odpowiednim kodeksem moralny. Jak czytamy, uważa siebie za prawdziwego patriotę, który zrobi wszystko, by chronić kraj. W obsadzie powracają Esme Creed-Miles, Dermot Mulroney i Mireille Enos.

Hanna - zwiastun 3. sezonu

Hanna kontynuuje swoją misję zniszczenia organizacji Utrax. Inne zabójczynie w osobach Sandy (Aine Rose Daly) i Jules (Gianna Kiehl) podejrzewają zamiary Hanny. Gdy bohaterka zbliża się do celu, odkrywa nie tylko zmieniający wszystko plan wrogów, ale też kto tak naprawdę kieruje Utraxem.

Hanna - premiera 3. sezonu w platformie Amazon Prime Video odbędzie się 24 listopada 2021 roku.