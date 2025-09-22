placeholder
Zagadka tajemniczej śmierci ojca. Zwiastun serialu Cobena - Lazarus

Czekaliście na kolejną ekranizację powieści Harlana Cobena? Serial Lazarus został przygotowany tym razem nie przez Netflixa, a Prime Video. Sprawdźcie pełny zwiastun nadchodzącej produkcji - w serwisie pojawi się już tej jesieni!
Oliwia Garczyńska
Lazarus fot. Prime Video
Prime Video opublikował zwiastun serialu Lazarus na podstawie powieści Harlana Cobena. Pisarz jest jego scenarzystą oraz producentem wykonawczym.

Lazarus - zwiastun

Nowy thriller Harlana Cobena nadchodzi na Prime Video. Kiedy obejrzymy serial Lazarus?

Lazarus - fabuła, obsada, data premiery

Joel Lazarus wraca do swojego domu rodzinnego po samobójstwie jego ojca, dr Jonathana Lazarusa. Tam zaczyna doświadczać niepokojących, nadnaturalnych rzeczy. Szybko zostaje wplątany w serię niewyjaśnionych morderstw, zmagając się z tajemnicą śmierci ojca, a także morderstwa swojej siostry, do którego doszło 25 lat wcześniej.

W główne role wcielą się Sam Claflin (Joel Lazarus) i Bill Nighy (dr Jonathan Lazarus). W obsadzie znaleźli się też Alexandra Roach jako Jenna Lazarus, David Fynn jako Seth McGovern, Karla Crome jako Bella Catton oraz Kate Ashfield jako detektyw Alison Brown.

Premiera serialu Lazarus na Prime Video została zapowiedziana na 22 października. Tego dnia zadebiutuje wszystkie 6 odcinków

Lazarus - galeria zdjęć 

Lazarus

Lazarus
fot. Prime Video
Źródło: deadline

Co o tym sądzisz?
