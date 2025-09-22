Zagadka tajemniczej śmierci ojca. Zwiastun serialu Cobena - Lazarus
Czekaliście na kolejną ekranizację powieści Harlana Cobena? Serial Lazarus został przygotowany tym razem nie przez Netflixa, a Prime Video. Sprawdźcie pełny zwiastun nadchodzącej produkcji - w serwisie pojawi się już tej jesieni!
Prime Video opublikował zwiastun serialu Lazarus na podstawie powieści Harlana Cobena. Pisarz jest jego scenarzystą oraz producentem wykonawczym.
Lazarus - zwiastun
Nowy thriller Harlana Cobena nadchodzi na Prime Video. Kiedy obejrzymy serial Lazarus?
Lazarus - fabuła, obsada, data premiery
Joel Lazarus wraca do swojego domu rodzinnego po samobójstwie jego ojca, dr Jonathana Lazarusa. Tam zaczyna doświadczać niepokojących, nadnaturalnych rzeczy. Szybko zostaje wplątany w serię niewyjaśnionych morderstw, zmagając się z tajemnicą śmierci ojca, a także morderstwa swojej siostry, do którego doszło 25 lat wcześniej.
W główne role wcielą się Sam Claflin (Joel Lazarus) i Bill Nighy (dr Jonathan Lazarus). W obsadzie znaleźli się też Alexandra Roach jako Jenna Lazarus, David Fynn jako Seth McGovern, Karla Crome jako Bella Catton oraz Kate Ashfield jako detektyw Alison Brown.
Premiera serialu Lazarus na Prime Video została zapowiedziana na 22 października. Tego dnia zadebiutuje wszystkie 6 odcinków.
Lazarus - galeria zdjęć
Źródło: deadline
