Harley Quinn i Spider-Man wśród najchętniej wyszukiwanych kostiumów halloweenowych 2020 roku

fot. Warner

Pandemia sprawia, że tegoroczne Halloween nie będzie raczej takim hucznym świętem w USA jak to miało miejsce do tej pory, jednak to nie przeszkadza, aby szukać kostiumów w sieci na ten dzień. Google Frightgeist ujawniło najczęściej wyszukiwane kostiumy na Halloween w 2020 roku, a na liście jest kilka znanych postaci z komiksów i filmów.

Trzecią pozycję zajmuje Harley Quinn, która przegrywa tylko z czarownicami i dinozaurami. Natomiast na dziesiątym miejscu znajduje się Spider-Man.

fot. Marvel/Sony

Inne warte uwagi pozycje na liście związane z komiksami i filmami to: Batman (27. miejsce), Gwiezdne wojny (28. miejsce), Joker (30. miejsce) oraz Wonder Woman (31. miejsce).