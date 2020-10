Ten poradnik pokaże, jak krok po kroku wykonać domową wyrzutnię sieci Spider-mana

Źródło: Sean’s Crafts

W prawdziwym życiu po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka prawdopodobnie nie zamienilibyśmy się w superbohatera. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować zrekompensować sobie brak pajęczych mocy przy pomocy własnoręcznie skonstruowanych gadżetów. Youtuber z kanału Sean’s Crafts postanowił ułatwić nam to zadanie i pokazał, jak zrobić wyrzutnię pajęczyn Spider-Mana.

Tym, co wyróżnia projekt Sean’s Crafts na tle konkurencyjnych zabawek tego typu, jest jego niezwykła przystępność. Wyrzutnia zaprezentowana na poniższym nagraniu bazuje na bardzo prostych elementach, większość z nich prawdopodobnie mamy w swoich domach. Twórca udostępnił nawet szablony, które ułatwią nam wycięcie poszczególnych elementów tego gadżetu:

Uchwyt wyrzutni wykonano z kilku warstw kartonu sklejonych za pośrednictwem poliuretanu, aby utwardzić poszczególne elementy. Dzięki temu gadżet wygląda na bardzo wytrzymały i powinien przetrwać dość intensywne użytkowanie. A po pomalowaniu farbą w sprayu można dać się zwieść, że wykonano go z plastiku. Według Seana kluczowym elementem konstrukcyjnym jest sprężyna i to ją prawdopodobnie będziemy musieli zamówić z internetu. Powinna stawiać odpowiednio duży opór, aby wyrzucić sieć na odpowiedni dystans. Potrzebne będą także małe magnesy neodymowe – posłużą jako obciążniki i pozwolą przyczepić nić do metalowych obiektów.

Wyrzutnia Seana jest inspirowana wyglądem miotacza pajęczyn zaprezentowanego w grze Marvel’s Spider-Man. Szablony do jej wykonania można ściągnąć pod tym linkiem.