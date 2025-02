Harrison Ford o porażce ostatniego Indiany Jonesa. Do MCU dołączył bez scenariusza: "A czemu nie?"

fot. Lucasfilm Ltd.

Reklama

Kiedy zapowiedziano powstanie 5. filmu z serii Indiana Jones, fani liczyli pewnie na inne zakończenie marki i przyjęcie jej przez publiczność. Chociaż i krytycy (70% pozytywnych opinii w Rotten Tomatoes) i widownia (87% RT) ciepło przyjęli film Jamesa Mangolda, to donoszono o tym, że finansowo Disney stracił na nim zatrważające 130 mln dolarów, bo produkcja nie doczołgała się nawet do 400 mln dolarów na całym świecie w box office.

Harrison Ford, niezaprzeczalna gwiazda całej serii, na przestrzeni swojej kariery nie szczędził gorzkich słów Gwiezdnym Wojnom, w których udziału chwilami żałował. Czy żałuje też podjęcia się Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia?

TA scena została wycięta z Kapitana Ameryki 4

Harrison Ford o porażce ostatniego Indiany Jonesa.

Aktor odpowiedział na to pytanie w rozmowie z The Wall Street Journal Magazine:

Wypadki się zdarzają. Byłem osobą, która naprawdę czuła, że mamy jeszcze historię do opowiedzenia. Chciałem dostać jeszcze jedną szansą na otrzepanie go z pyłu i wrzucenie z powrotem do akcji po tym, jak odczuł konsekwencje takiego życia na własnej skórze. Chciałem zobaczyć, co się stanie, gdy znów będzie w środku akcji, ale pozbawiony swojego wigoru. Nadal jestem szczęśliwy, że zrobiłem ten film.

W trakcie rozmowy aktor przyznał się też, że do Kinowego Uniwersum Marvela dołączył na ślepo i bez gotowego scenariusza do Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat:

A czemu nie? Widziałem wystarczająco filmów Marvela, w których widziałem, jak aktorzy, których podziwiam się dobrze bawili. To przez to nie wiedziałem, że na końcu zmieniam się w Czerwonego Hulka. - zażartował.

Najlepsze filmy o poszukiwaniu skarbów [RANKING]