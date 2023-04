Harry Potter 9 - kontynuacja jednak w planach? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Niedawno świat obiegła nieoficjalna informacja, że Harry Potter doczeka się rebootu. Siedmiosezonowy serial będzie stanowić adaptację całej książkowej serii J.K. Rowling. Pisarka zostanie zaangażowana w pracę nad nowym tworem, ale nie byłaby to jedyna produkcja z jej udziałem. Wytwórnia nadal rozważa stworzenie 9. części Harry’ego Pottera, opartej na książce Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Część pierwsza i druga . Jednak na drodze do realizacji projektu stoi parę przeszkód.

Harry Potter 9 - problemy

Problematyczne dla studia okazało się ściągnięcie kultowej obsady, a konkretniej odtwórców głównych ról - Emmy Watson i Daniela Radcliffe’a. Powodem takiego obrotu spraw są kontrowersje wokół J.K. Rowling, która zwróciła na siebie uwagę swoimi wypowiedziami o transpłciowości. Transfobiczne komentarze pisarki sprawiły, że kluczowi dla serii aktorzy nie chcą z nią współpracować. Zwłaszcza Emma Watson wydaje się być najbardziej sceptyczna do całego projektu.

Wytwórnia rozważała również opcję wykupienia udziałów J.K. Rowling, jednak pisarka zażądała „szalonej kwoty”, o czym dowiadujemy się z podcastu The Hot Mic z Jeffem Sneiderem. Studio z racji wygórowanych warunków Rowling nie mogło jej odsunąć od nowych projektów. Dlatego też twórcy szukają sposobu, by zachęcić Watson i Radcliffe’a do powrotu.

Chociaż Warner Bros. Discovery poważnie myśli o zrobieniu serialu, może on być wykorzystywany do wywierania presji na artystach, by powrócili do Harry'ego Pottera 9. Wszystko działoby się pod groźbą utraty ikonicznych ról, gdyż mogliby zostać zastąpieni przez innych aktorów.

Harry Potter – serial

W podcaście poruszony został również wątek rebootu. J.K. Rowling miała zapoznać się z nowymi pomysłami dotyczącymi fabuły Harry’ego Pottera. Twórcy założyli rozłożenie akcji w różnych częściach świata, w tym w Ameryce i Francji. Jednak Rowling podważyła te myśli, sugerując, że „Harry Potter jest własnością brytyjską i powinien pozostać wierny swoim korzeniom”.

Na ten moment nie są znane informacje dotyczące daty premiery serialu. Obecnie są to plotki, których nikt nie potwierdza, ani ich nie dementuje.