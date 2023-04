Euforia: będą zmiany w osi czasu. Projektantka kostiumów zdradza szczegóły

Fot. Materiały prasowe

Euforia to serial dostępny na HBO Max, którego pokochała młodzież. 2. sezon produkcji zebrał pokaźną widownię i nic dziwnego, że fani z niecierpliwością oczekują kontynuacji. Niestety na nowy sezon będziemy musieli trochę poczekać, ale pojawiły się dobre informacje. Projektantka kostiumów związana z Euforią, Heidi Bivens, zdradziła pierwsze szczegóły fabularne.

Euforia 3. sezon – co wiemy?

Heidi Bivens w rozmowie z Vogue opowiedziała o pracy nad serialem, wyjawiając, czego możemy się spodziewać w nachodzącej kontynuacji. Okazuje się, że twórcy planują opuścić czasy licealne i przenieść widzów w niedaleką przyszłość.

Jestem bardzo podekscytowana, gdy zerkam na scenariusze. Mówi się, że akcja 3. sezonu rozgrywać się będzie za około pięć lat. Bohaterowie nie będą uczęszczać do szkoły średniej. Generalnie nowa odsłona wygląda jak podróż w przyszłość. Znając zdolności twórcy Sama Levinsona, to będzie ekscytujący sezon - coś nowego do odkrycia dla widzów.

Projektantka wyraziła również swoje nadzieje na przyjęcie "większej kreatywnej roli" w przyszłości. Stwierdziła nawet, że jest niezwykle zainteresowana reżyserią i pracą z jego gwiazdorską obsadą.

Zdjęcia do 3. sezonu Euforii ruszą w drugiej połowie 2023 roku. Pozostałe sezony dostępne są na HBO Max.