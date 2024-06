Harry Potter bez Daniela Radcliffe’a – tak wyglądałby filmy, gdyby ci aktorzy zgarnęli role

fot. materiały prasowe

Harry Potter zebrał rzeszę fanów na całym świecie. Każdy z nas bez zastanowienia przywoła chociażby jedną osobę, która ubóstwia wszystko, co jest związane z uniwersum niesamowitego czarodzieja. Jednak, czy prawdziwi miłośnicy magicznego świata są w stanie wyobrazić sobie lepszego odtwórcę głównej roli? Albo odsunąć na bok sympatię do Emmy Watson czy Robbiego Coltrane’a, by pokochać innych kandydatów do gry Hermiony lub Hagrida?

Okazuje się, że przed powstaniem tej wspaniałej serii filmowej twórcy mieli spore pole do manewru. Na castingi zgłaszali się wybitni artyści, a o uwagę wielu innych czołowych aktorów ubiegało się samo studio. W sporej części przypadków restrykcyjna polityka zatrudniania brytyjskich artystów pokrzyżowała plany dołączenia do obsady jednych z największych nazwisk Hollywood.

Przed Wami zestawienie aktorów, którzy niemal trafili do ekipy filmowej Harry’ego Pottera. Wśród nich odnajdziecie doskonale znane twarze wielkiego i małego ekranu, które mogliście podziwiać przy największych klasykach filmowych.

Aktorzy, którzy prawie trafili do obsady Harry’ego Pottera

Sprawdźcie, kto był bliski, by zgarnąć role najbardziej ikonicznych postaci w filmowych dziejach.

Peter O'Toole - Albus Dumbledore

